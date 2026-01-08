Министерство за одбрана

Новости
„ Денеска може да видиме еден целосно готов објект, но и еден објект каде што е речиси 70% завршен и очекувам дека во следниот месец комплетно ќе биде завршен овој објект
Денеска во Министерството за одбрана, министерот Владо Мисајловски му посака добредојде на новиот заменик министер за одбрана Адмир Шабани кој од денеска стапува на оваа функција.
Денеска и утре (05 и 06 март) тим од Министерството предводен од државниот секретар, Елизабета Чуповска Ристова и тим од НАТО предводен од директорот за одбранбено планирање во Алијансата
Во периодот од 4 до 6 март 2026 година, во Домот на Армијата во Скопје, се одржа работилницата „CWMD Capability Enhancement Workshop“, организирана од Центарот за безбедносна соработка – RACVIAC
На 24 февруари (вторник) во организација на Секторот за образование и обука во Министерството за одбрана и Центарот за интегритет во одбранбениот сектор од Кралството Норвешка (CIDS)
Согласно член 166-г од Законот за одбрана (,,Службен весник на РСМ бр.42/01,05/03, 8/06, 110/08, 51/11, 151/11, 185/11, 215/15 и 42/20), Министерството за одбрана има обврска да изготви и достави квартален извештај
